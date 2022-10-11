مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي

افتتح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 5، من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الأولى/ الفصـــل التشريعـــي الثاني".