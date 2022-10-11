البرلمان يصوت على انهاء تكليف وزير النفط من مهام وزارة المالية

السومرية نيوز – سياسة

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على إنهاء تكليف احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة.



وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب يُصوت على قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار وزير النفط من منصب وزير المالية/ وكالة".