البرلمان يحدد الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس المقبل، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول بفقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

ورفع مجلس النواب، جلسته الى يوم الخميس المقبل.

وكان مجلس النواب قد أنهى، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لسبعة مشاريع قوانين.