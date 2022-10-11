العامري وطالباني يشددان على الاسراع في تشكيل الحكومة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".وبحث الطرفان، وفق البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة".