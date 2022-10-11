الزيدي: الفرقة الوطنية والتناحر الداخلي أضعف الدولة

اعتبر الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية والتناحر الداخلي مزق البلاد وأضعف الدولة.

وقال الزيدي في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن هذا الامر "جعل العراق ساحة للصراعات الدولية". وتساءل بالقول "لماذا نتنازل للأجنبي ونستقوي به وندخله في شأننا الداخلي ولا يقبل احدنا الاخر".