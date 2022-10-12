العراق ولبنان يبحثان آليات دعم المؤسسة العسكرية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون؛ لبحث علاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها".واستعرض اللقاء "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".وأكد الكاظمي "أهمية تطوير التعاونين الأمني والعسكري بين البلدين، بما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين".