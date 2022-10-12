في ليلة الحسم.. طالباني يوجه رسالة للإطار التنسيقي

وقال طالباني في تغريدة عبر تويتر، "الاخوة الاعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم".وأتم: "(المؤمنون عند شروطهم)".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.