الساعدي: لن نصوت على حكومة توافقية

أعلن النائب المستقل علي حسن الساعدي، الأربعاء، عدم التصويت على حكومة توافقية.



وقال الساعدي في تغريدة على "تويتر"، "لن نكون طرفا في حكومة اختيرت بآلية كسابقاتها والنتائج معروفة للجميع".

وأضاف "لذا كما وعدنا جمهورنا لن نصوت على حكومة توافقية ولن تهزنا الرياح العاتيات".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.