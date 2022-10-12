مقرب من الصدر يرد على أنباء وصول رسائل من الإطار لزعيم التيار

رد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، على أنباء وصول رسائل الى الاخير من اطراف بالاطار التنسيقي.



وقال العراقي في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، "كاذبون.. مخادعون.. كلا للفساد". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.