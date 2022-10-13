مجلس النواب ينشر جدول اعماله ويعلق أسماء مرشحي الرئاسة

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فان "جدول اعمال الجلسة رقم (6) تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".وأضافت، ان "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشر قبل الظهر".إلى ذلك، علق مجلس النواب أسماء مرشحي الرئاسة في باحاته والتي تضمنت 41 منافساً.