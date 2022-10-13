برهم صالح يصل مبنى مجلس النواب - عاجل

وقال مراسلنا، إن "مرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح وصل الى قبة البرلمان".وأضاف، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل صالح، بعد وصوله إلى البرلمان.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".