تعليقا على قصف الخضراء.. السفيرة الامريكية في بغداد: تقويض للديمقراطية

السومرية نيوز – بغداد

قالت السفيرة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، ان الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.



وذكرت ألينا رومانوسكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي. يجب على الشعب العراق إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط. مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الامني، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقبل قليل، قرع جرس مجلس النواب إيذانا بدخول أعضائه إلى قاعة المجلس لغرض التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد السفير البريطاني في العراق، إن "قصف الخضراء غير مقبول ويجب السماح لمؤسسات الدولة بالعمل".



وقال السفير في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، " ليس للعنف دور في العملية السياسية ويجب السماح لمؤسسات الدولة بالعمل".