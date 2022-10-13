الكاظمي يصدر توجيهاً للقوات الأمنية بعد قصف الخضراء - عاجل

السومرية نيوز – سياسة



أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيهاً للقوات الامنية بعد القصف الذي طال المنطقة الخضراء.

وقال الكاظمي في تدوينة على موقع "تويتر" وتابعتها السومرية نيوز، "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة اللازمة لجلسة البرلمان". وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي". ووجه رئيس حكومة تصريف الاعمال الأجهزة الأمنية بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".

