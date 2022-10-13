الجولة الأولى.. مرشحو رئاسة الجمهورية يفشلون بالحصول على ثلثي أصوات النواب

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عبداللطيف رشيد حصد 156 صوتاً، مقابل 99 صوتاً لبرهم صالح، و 9 أصوات لريبوار اورحمان، وصوتاً واحداً لكل من (ثائر غانم، مهدي محمد، لؤي عبد الصاحب)".ولفتت إلى أن "الأوراق الباطلة تمثلت بـ10 أصوات".وهذه الأرقام تعني أن جميع المرشحين فشلوا في تحقيق شرط الثلثين؛ مما يحتم الذهاب إلى جولة ثانية يتم خلالها تنصيب الفائز بأعلى الأصوات.وأجري تصويتاً سرياً، لاختيار شخصية رئيس الجمهورية، وبعد الانتهاء منه جرت عملية العد والفرز. ولفتت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أن "عدد الموقعين بلغ 277 نائباً وبلغ عدد المقترعين 277 نائباً".وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أعـمـال الجلســـــة السادسة من الـــدورة الخامسة في السنـة التشريعية الأولى / الفصـــل التشريعـــي الثاني، والتي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية.