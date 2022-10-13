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الجولة الثانية.. بدء العد والفرز لحسم اختيار رئيس الجمهورية
سياسة
2022-10-13 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,764 مشاهدة
أنهى مجلس النواب، الجولة الثانية للتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية، فيما بدأت عملية العد والفرز لاختيار المرشح الفائز.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجولة الثانية للتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية انتهت".
وأشارت إلى "بدء عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية"، مبينة أن "عدد الموقعين 269، وعدد المقترعين 269".
وخلال الجولة الأولى فشل جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية بتحقيق شرط الثلثين، ما دفع إلى إجراء جولة تصويت ثانية يتم فيها حسم المسألة عبر تنصيب الفائز بأعلى الأصوات.
وتنحصر المنافسة حالياً، بين عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح، اللذين حصلا على أعلى الأصوات مقارنة بالمرشحين الاخرين.
وكانت قد أشارت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عبداللطيف رشيد حصد 156 صوتاً، مقابل 99 صوتاً لبرهم صالح، و 9 أصوات لريبوار اورحمان، وصوتاً واحداً لكل من (ثائر غانم، مهدي محمد، لؤي عبد الصاحب)".
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