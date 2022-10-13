رسمياً.. "عبد اللطيف رشيد" الرئيس العاشر لجمهورية العراق

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية (الجولة الثانية) انتهت، وكان عدد المقترعين 269".وأضافت، أن "عبداللطيف محمد جمال رشيد حصدت 162 صوتاً، مقابل 99 صوتاً لبرهم"، مبينة أن "عدد الأوراق الباطلة هو 8 أصوات".ويعتبر رشيد هو الرئيس العاشر لجمهورية العراق، منذ 1958، بعد كل من (عبد السلام عارف 1963، عبد الرحمن عارف 1966، أحمد حسن البكر 1968، صدام حسين 1979، غازي الياور 2004، جلال طالباني 2005، فؤاد معصوم 2014، برهم صالح 2018).