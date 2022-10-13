برهم صالح يغرد بعد خسارته سباق رئاسة الجمهورية - عاجل

وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "تشرّفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ".وأضاف: "بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".