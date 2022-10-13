مجلس النواب يرفع جلسته - عاجل

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن رفع جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بعد فوز عبد اللطيف رشيد بالمنصب.





وأضافت ان "عبد اللطيف محمد جمال رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق".

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته التي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية".وأضافت ان "عبد اللطيف محمد جمال رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق".