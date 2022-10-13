الكاظمي يهنئ بتكليف السوداني لرئاسة الحكومة ويوجه دعوة للقوى السياسية

هنئ رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني لتكليفه بمهام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نهنّئ الأخ محمد شياع السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".



وأضاف: "ندعو كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".