الأعرجي يبارك لرشيد اختياره رئيساً للجمهورية

هنأ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، عبد اللطيف رشيد بمناسبة اختياره رئيساً للجمهورية.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، "نبارك للدكتور عبد اللطيف رشيد انتخابه رئيسا للجمهورية، للمضي ببناء عراق قوي ودولة كريمة تليق بتضحيات شعبنا".



وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.