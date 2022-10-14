العبادي: كلي أمل أن تكون المرحلة المقبلة صادقة وكفوءة لخدمة الشعب

وقال العبادي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "أهنئ انتخاب عبد اللطيف رشيد وتكليف محمد شياع، على أمل أن تكون المرحلة القادمة تضامنية صادقة وكفوءة لخدمة الشعب".وتابع، "كلي أمل أن تستوعب الآخر، وتقود إلى انتخابات نزيهة تعيد الشرعية للعملية السياسية. الحكم مسؤولية قبل أن يكون امتيازا".