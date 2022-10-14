بلاسخارت تبعث ببرقية تهنئة للسوداني: نأمل برنامج حكومي يلبي احتياجات الشعب

وقالت بلاسخارت، في برقية تهنئة إلى السوداني، اطلعت عليها السومرية نيوز: "باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق".وتابعت: "نأمل ونتوقع بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب العراقي".وختمت بالقول: "اتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع إلى العمل معكم".