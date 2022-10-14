واشنطن ترحب بتعهد السوداني بمكافحة الفساد

وقال رومانوسكي، في تغريدة عبر تويتر، "أرحب بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد، والدفاع عن السيادة العراقية +الأمن، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق".وأضافت، أنه "تلتزم الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة".