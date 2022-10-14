السوداني والطالباني يبحثان تشكيل الحكومة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني التقى الطالباني وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج الحكومة الجديدة واستراتيجيتها وكذلك توحيد الجهود لتكون حكومة وطنية خدمية ملبية لمطالب المواطنين".واضاف ان "بافل طالباني قدم خلال اللقاء التهنئة للسوداني على تكليفه لتشكيل الحكومة"، متمنيا له "النجاح في مهمته".واشار البيان الى ان "السوداني أشاد بجهود طالباني لإنجاح هذه الخطوة الوطنية"، مؤكدا ان "الاتحاد الوطني الكردستاني شريك صادق لنا وسنخطو معا نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارا".