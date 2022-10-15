وقال عضو التكتل محمد الشيخ خلال مؤتمر وطني عام حضره مراسل السومرية، إن " قوى التغيير مؤمنة بضرورة وجود جهة تمثل الشارع"، مؤكدا "عزمهم احداث تغيير لاسترجاع هيبة العراق".وأضاف الشيخ، أن "القوى ستفتح حوارات مع كل القوى الأخرى المتبنية لهذا النهج"، موجها "نداءً إلى الامم المتحدة وجميع مكونات المجتمع الدولي لإنهاء نظام المحاصصة".وبحسب مراسلنا، فإن التكتل السياسي مكون من عدد من الحركات والأحزاب السياسية العريقة والناشئة وهي:ـ الحزب الشيوعيـ البيت الوطنيـ نازل اخذ حقيـ البيت العراقيـ تيار الوعدـ حركة تشرينـ التيار الاجتماعيـ التيار الديمقراطي