الكاظمي يكلف هيام نعمة بمهام وزارة المالية وكالة

وقال مراسلنا إن "الكاظمي وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من منصب وزارة المالية وكالة".وأضاف، ان "الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمة بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".وأعلن رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم السبت، تكليف امرأة عن المكون بمنصب وزير المالية بالوكالة بدلا من إحسان عبد الجبار الذي يشغل هذا المنصب بالوكالة إضافة إلى أنه وزير النفط بالأصالة.وقال توران في بيان مقتضب، "نبارك تسنم أول امرأة تركمانية لوزارة سيادية".وأضاف أن "هيام نعمة كوبرلو وزيرة للمالية بالوكالة".