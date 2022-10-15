العراق يتضامن مع تركيا بعد حادثة المنجم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تُعرِبُ عن تضامن جُمهُوريَّة العراق، مع الجُمهُوريَّة التركيَّة، حكومةً وشعباً جرّاء الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا التركيَّة".وأضافت، أنه "لهذا الحادث، تبعث وزارة الخارجيَّة أحرّ التعازي والمواساة إلى الجُمهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".وأمس الجمعة، وقع انفجار في منجم بمدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود، بسبب تراكم غاز الميثان، ما أوقع 40 قتيلاً، وفق آخر إحصائية نشرت عن الحادث.