ماكرون يبرق للسوداني ويؤكد على أهمية علاقات بغداد وباريس

تلقى المكلف برئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، برقية تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ورئاسة مجلس الوزراء".



وتضمّنت الرسالة "تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وتمنّيات الرئيس ماكرون بالنجاح والتقدّم للعراق حكومة وشعباً، ودوام الاستقرار والازدهار".