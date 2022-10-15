تمهيداً لتشكيل كابينته.. السوداني يباشر مهامه في القصر الحكومي

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "باشر مهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة".ويوم الخميس الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.