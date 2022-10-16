ائتلاف علاوي يوجه دعوة للسوداني ويوجز أبرز أولويات حكومته

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الاخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية، ينبغي ان يكون في مقدمة اولويات اي حكومة مقبلة".وشدد الائتلاف على "ضرورة تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور وتجاوز الإخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فضلًا عن اشراف مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية".وأكد، "ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلًا عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرةٍ يمكن ان تعود بالأوضاع السيئة الى ما هي عليه الان".