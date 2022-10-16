السوداني يجدد التأكيد على محاربة الفساد: لن نسمح باستباحة أموال العراقيين

السومرية نيوز – سياسة

جدد المكلف برئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها.



وقال السوادني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف، "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".