الحكيم خلال لقائه السوداني: ضرورة اختيار وزراء اكفاء ومهنيين

وذكر الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة، وشددنا على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة القادمة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة".وأضاف، "كما أشرنا إلى أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي".ودعا الحكيم أيضا "الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي وإيجاد معادلة توازن تضمن حقوق العراق وتحفظ سيادته وتراعي استكمال مشاريع وخطط الحكومات السابقة والإفادة من الوفرة المالية في مجال الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة".