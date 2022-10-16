السوداني يكشف أبرز اهتمامات برنامجه الحكومي - عاجل

السومرية نيوز – سياسة

كشف رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، فيما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار.



وقال المكتب الإعلامي للسوداني ان "الأخير استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون"، مبينا ان "خلال اللقاء جرى البحث في مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي".

وبحسب البيان، أكد السوداني خلال اللقاء على أن "العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور"، مبينا أن "برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين"، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار".

وأشار رئيس الوزراء المكلف الى "أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالا في نظام إقليمي مستقر".

وأعرب السفير البريطاني من جانبه، عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي في التقدّم والازدهار، وفقا للبيان.