رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الإيراني العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق".وأضاف البيان، أن "السفير الإيراني، قدم خلال اللقاء، التهاني لعبد اللطيف رشد بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا لفخامته التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة"، مؤكداً "دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره".وحسب البيان، "كما جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين".