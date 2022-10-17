الحكيم يوجه دعوة للحكومة والبرلمان بشأن المناطق الفقيرة

وقال الحكيم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "إحصائيات مخيفة أظهرتها بيانات الأمم المتحدة عن احتمالية بلوغ نسبة الفقر في العالم هذا العام 581 مليون إنسان بفعل جائحة كورونا وغياب العدالة والحروب وغيرها".وأضاف، "إزاء هذه الآفة الفتاكة فإننا نشد على يد المنظمة الأممية وجميع تشكيلاتها الإغاثية والإنسانية في عموم أرجاء العالم في مهمة تثقيف الشعوب بشأن هذا الخطر الداهم وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة آثاره المدمرة وإطلاق خطط التنمية المستدامة للحد من تمدده".وتابع الحكيم "نأمل من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الموقر الإفادة من التجارب العالمية في إطلاق برامج علمية تنهض بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري في المناطق الأكثر فقرا في العراق".