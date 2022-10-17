بالصور.. الاستعدادات في قصر السلام لمراسم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية

السومرية نيوز - بغداد



تنشر السومرية نيوز، صورًا تظهر الاستعدادات لمراسم الاستلام والتسليم بين رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وعبد اللطيف رشيد، الرئيس الجديد المنتخب، داخل قصر السلام في العاصمة بغداد.













وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية المنتخب، عبد اللطيف رشيد، فان الأخير سيلقي كلمة بهذه المناسبة عند الساعة الـ 11 من صباح اليوم.