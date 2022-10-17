مكون عراقي يطالب بمقعد وزاري في حكومة السوداني

وقال سليمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يجب انصاف المكون الايزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنح المكون مقعد وزاري في حكومته".وأضاف أن "المكون تعرض لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي والى يومنا هذا يعيش معظم المكون الايزيدي نازحين في مخيمات النزوح".وأشار سليمان إلى أن المكون الايزيدي من المكونات الدينية الأساسية في البلاد لذاك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي".