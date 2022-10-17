العراق ومصر يؤكدان على توطيد علاقاتهما

وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة تسنمه المنصب".وأشاد السيسي "بالعلاقات التاريخية بين العراق ومصر، مشيراً إلى ضرورة توطيدها وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين".بدوره، ثمن رئيس الجمهورية "المشاعر الطيبة للرئيس السيسي، مؤكداً على تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين وأهمية العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".