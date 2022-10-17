زيدان يتوجه إلى سدني رفقة قضاة من المحكمة التجارية

توجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، إلى سدني في استراليا؛ للمشاركة في اعمال المنتدى الدائم للمحاكم التجارية.

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن زيدان "توجه الى سدني للمشاركة في اعمال المنتدى الدائم للمحاكم التجارية رفقة عدد من قضاة المحكمة التجارية في بغداد".

