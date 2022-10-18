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الحلبوسي يبحث مع السفيرة الامريكية تشكيل الحكومة
سياسة
2022-10-18 | 09:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
666 مشاهدة
بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الخطوات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".
وأضاف ان "اللقاء ناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".
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