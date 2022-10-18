الحلبوسي يبحث مع السفيرة الامريكية تشكيل الحكومة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".وأضاف ان "اللقاء ناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".