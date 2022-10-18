علاوي والاعرجي يبحثان الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة

وقال المكتب الإعلامي لاياد علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللقاء بحث جملة من الملفات على الساحة المحلية في مقدمتها الوضع السياسي وملف تشكيل الحكومة اذ أكد الدكتور علاوي على ان التهيئة لأجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بمفوضية انتخابات وقانون انتخابي جديدين يجب ان يكون من اولويات الحكومة بالاضافة الى استمرارالجهود لاجل تحقيق حوارٍ وطني بناء وهادف لتجاوز الاخفاقات السابقة".وأضاف ان "اللقاء بحث ايضا الاعتداءات المتكررة على مناطق شمال العراق والتأكيد على منع تكرار هذه الاعتداءات وعدم التجاوز على سيادة العراق".وفي ختام اللقاء "ثمن علاوي الدور الكبير والمواقف الوطنية للاعرجي في جميع المهام والمناصب التي تولاها مؤكداً ان العراق بحاجةٍ ماسةٍ خلال المرحلة المقبلة الى أمثال السيد الاعرجي عطفا على كفائته وخبرته وجهوده والمقبولية الوطنية التي يتمتع بها".