ناظم: قضية الفساد في الضرائب بعهدة القضاء والحكومة من كشفتها

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس الوزراء، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا القوى السياسية لمنح المكلف محمد شياع السوداني الحرية باختيار فريق عمله"، مبينا ان "الحكومة الحالية شرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد".واضاف ان "الحكومة قدمت رؤية تكلفت بإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى انها "من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب".وتابع ناظم، ان "قضية الفساد الكبرى في هيئة الضرائب بعهدة القضاء حالياً"، موضحا ان "المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء بموجب قانون الدعم الطارئ لم تصرف مُطلقاً".واستدرك بالقول، ان "مخصصات الدعم الطارئ بمكتب رئيس الوزراء تتعلق بتعويضات الشهداء والجرحى".الى ذلك، قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إن "التقرير الذي رفعته الحكومة بشأن خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً".وأضاف "تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية"، مشيراً الى أن "تقرير الكشف عن خيانة الأمانة تضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء".