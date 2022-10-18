تغريدة جديدة لزعيم التيار الصدري

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن البعض يغتر بأفعاله وأفكاره وتصرفاته.

وأكد الصدر في تغريدة على "تويتر" أدناه نصها، أن البعض "ينصب نفسه مفتياًً وقاضياً ومفكراً وعالماً فهو يظن أنه الكامل المتكامل..". وأدناه نص التغريدة..