العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبداللطيف جمال رشيد أستقبل، في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".وأضاف، أن "اللقاء شهد تقديم السفير البريطاني تهانيه إلى الرئيس الجديد بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية وتمنياته بالنجاح في مهامه"، مؤكداً انه "أشار إلى عمق أواصر التعاون التاريخي بين العراق والمملكة المتحدة ورغبة بلاده في تعضيد هذا التعاون تحقيقاً للمصالح المشتركة".وأشار البيان الى، أن "رئيس الجمهورية شكر بدوره السفير برايسون على تهانيه الطيبة"، مؤكداً "ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والازدهار".