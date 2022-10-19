مراقبون: شركات متهمة بالفساد تحاول فرض أسماء في الكابينة الوزارية الجديدة

وأضافوا، أن "هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للعمل وإدارة دفة الحكومة في المرحلة المقبلة، لكن شركات متهمة بالفساد وغسيل الأموال توفر كامل الدعم لهم لكي يظفروا بالعديد من الوزارات التنفيذية".ومن المرجح، ان يقدم السوداني كابينته الوزارية يوم السبت المقبل، وفق ما أعلن عنه ائتلاف إدارة الدولة.وحذرت أطراف سياسية، من بعض الشخصيات التي تحظى بدعم مجموعة شركات متهمة بالفساد، مؤكدة أن الوزارات السيادية تمثل العمود الفقري للحكومة ولا يمكن اسنادها لغير الأكفاء.