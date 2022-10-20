الحلبوسي والكاظمي يبحثان الاوضاع السياسية في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الأوضاع السياسية في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان الاخير" التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، فيما بحث الجانبان الاوضاع السياسية في البلاد".