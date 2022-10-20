السيادة والديمقراطي يناقشان الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة

وقال المكتب الإعلامي لتحالف السيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد لقاء بين قيادة تحالف السيادة ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني".وأضاف ان "اللقاء ناقش الأوضاع السياسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة".