مراقبون يطالبون السوداني بتدقيق "سّير" مرشحي الحقائب الوزارية

طالب مراقبون للشأن السياسي، المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني بتدقيق السير الذاتية للمرشحين لتسنم الحقائب الوزارية.



وقال المراقبون في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التدقيق في السير الذاتية للمرشحين لتسنم حقائب وزارية المقدمة له من الكتل السياسية".

وأضافوا أن "التدقيق يجب أن يركز على جوانب الفساد وهدر المال العام والاجتثاث".

وسبق أن كشف مراقبون للشأن السياسي، عن وجود مجموعة شركات متهمة بالفساد تحاول تمرير بعض الشخصيات في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومن المرجح، أن يقدم السوداني كابينته الوزارية يوم السبت المقبل، وفق ما أعلن عنه ائتلاف إدارة الدولة.

وحذرت أطراف سياسية، من بعض الشخصيات التي تحظى بدعم مجموعة شركات متهمة بالفساد، مؤكدة أن الوزارات السيادية تمثل العمود الفقري للحكومة ولا يمكن اسنادها لغير الأكفاء.