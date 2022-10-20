الاطار التنسيقي يفوض السوداني بشأن اختيار الوزارات

وقال الاطار التنسيقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".وأضاف: "وفوض الاطار التنسيقي السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد".وأشار البيان الى انه "من جهة اخرى تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون ، و استثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".