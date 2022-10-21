العزم: في حال عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي سنعمل على اخذ رئاسة البرلمان

أكد النائب احمد الجبوري، اليوم الجمعة، ان تحالف العزم ابلغ الاطار التنسيقي انه في حال عدم الحصول على الاستحقاق الانتخابي، سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان.





واضاف: "مع ابقاء دعمنا الكامل لحكومة محمد شياع ومنحها الثقة".

وقال الجبوري في تغريده على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "تحالف العزم أبلغ قيادات الاطار التنسيقي في حالة عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان".واضاف: "مع ابقاء دعمنا الكامل لحكومة محمد شياع ومنحها الثقة".